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Виталий Смирнов: Наблюдательный совет РУСАДА возглавит академик, предприниматель или космонавт

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказался о том, кто может возглавить наблюдательный совет РУСАДА (Российского антидопингового агентства).

«По мнению WADA, возглавлять набсовет должен кто-то из независимых представителей, а их всего три человека. У нас там есть академик, предприниматель и космонавт. Скорее всего, из их числа будет избран новый глава набсовета. Сейчас идут консультации, вопрос окончательно не решен», – приводит «Р Спорт» слова Смирнова.

Напомним, накануне WADA (Всемирное антидопинговое агентство) назвало критерии полного восстановления РУСАДА. Одним из них стал уход двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета организации.

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