Виталий Смирнов: Наблюдательный совет РУСАДА возглавит академик, предприниматель или космонавт
Глава Независимой
общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов высказался о
том, кто может возглавить наблюдательный совет РУСАДА (Российского антидопингового
агентства).
«По мнению WADA, возглавлять набсовет должен кто-то из независимых представителей, а их всего три человека. У нас там есть академик, предприниматель и космонавт. Скорее всего, из их числа будет избран новый глава набсовета. Сейчас идут консультации, вопрос окончательно не решен», – приводит «Р Спорт» слова Смирнова.
Напомним, накануне WADA (Всемирное антидопинговое агентство) назвало критерии полного восстановления РУСАДА. Одним из них стал уход двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета организации.
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