Чемпион СССР в составе ЦСКА Дударенко скончался на 72-м году жизни

Чемпион СССР в составе ЦСКА Владимир Дударенко скончался на 72-м году жизни, сообщается в твиттере клуба.

В сезоне 1970 года Дударенко забил первый гол во втором финальном матче с московским «Динамо» (4:3).

«ЦСКА выражает соболезнования в связи со смертью чемпиона СССР-1970 Владимира Дударенко, который открыл счет в золотом матче с «Динамо», – говорится в сообщении армейцев.

За сборную СССР Дударенко сыграл две встречи. Он выступал за ЦСКА с 1967 по 1974 год. Также Дударенко играл за «Колгоспник», СКА (Львов) и «Луцк».