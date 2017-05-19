Александр Мартынюк: В матче с Канадой главную роль сыграет реализация

Двукратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Мартынюк подвел итоги матча команды РФ против Чехии на чемпионате мира, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры со сборной Канады.

– Четвертьфинал с Чехией остался позади – каковы ваши впечатления от матча в Париже?

– Хорошие впечатления. Во вторник наши проиграли американцам и всем хотелось бы, чтобы больше на турнире таких результатов, как в матче с США, не повторилось. Как итог, наши хоккеисты сделали правильные выводы из поражения от США, пришли в себя и выступили на парижском льду очень достойно.

– За счет чего можно проходить команду «кленового листа»?

– Главную роль сыграет реализация. Сыграть надежно, как Василевский и защитники умеют, и использовать свои моменты. Команда вкатится, и в позиционном наступлении или на контратаках сможет поймать Канаду, – цитирует специалиста «Газета.ru».

Напомним, матч против сборной Канады команда Олега Знарка проведет завтра, 20 мая. Встреча состоится в Кельне на «Ланкасс Арене» и стартует в 16.15 мск.