Жулиано: Если будет возможность, встречусь с Роналдиньо в Петербурге

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о приезде экс-полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо в Петербург.

– На выходных в Петербург приедет Роналдиньо. Собираетесь с ним встретиться?

– Если будет такая возможность, то да. Он один из моих идолов, - приводит слова Жулиано корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 20 и 21 мая в Петербурге откроется парк Кубка Конфедераций на Конюшенной площади. Во второй день открытия пройдет матч между командой мировых звезд, в который сыграют Роналдиньо, Марсель Десайи, Гарри Кьюэлл, Джей-Джей Окоча, Пабло Аймар и Виктор Байя, и командой звезд российского футбола. В составе второй команды выступят Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин, Дмитрий Сенников, Владислав Радимов и Вячеслав Малафеев.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.



