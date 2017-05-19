Дешам заявил, что не вызвал Бензема в сборную Франции по спортивным причинам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему форвард мадридского «Реала» Карим Бензема оказался вне заявки национальной команды на Кубок Конфедераций-2017.

«Я – единственный, кто принимает решения в этой команде. Хочу отметить, что игроки вызываются в сборную Франции исключительно по спортивному критерию. Всегда стараюсь принимать решения во благо нашей страны. Прежде чем огласить состав на Кубок Конфедераций, мы многое проанализировали. Так было всегда, и менять я ничего не собираюсь», – приводит слова специалиста ESPN FC.

Напомним, скандал с участием Бензема разгорелся после того, как бывший полузащитник московского «Динамо» стал жертвой группы шантажистов, которые угрожали игроку публикаций компрометирующих видеороликов с его участием.

Ранее полиция допрашивала по этому делу нападающего мадридского «Реала», который после этого случая перестал вызываться в стан национальной команды.