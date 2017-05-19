Мирча Луческу: Новый стадион строили 10 лет, а после матча с «Тереком» под общий смех вернулись на «Петровский»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об организации футбола в России.



– Система футбола в России неправильная. Возможно, именно из-за этого и сборная России не может подняться высоко в рейтинге УЕФА и выйти из группы на чемпионате мира. Потенциал у России огромный, но он используется неправильно. Нельзя попадать в такие курьезные ситуации, которые были со стадионом. Его делали 10 лет, но мы вышли на него, а играть там невозможно. После этого мы под общий смех вернулись на «Петровский». Если мы победим «Локомотив» на выезде, то все равно не сможем попасть в Лигу чемпионов из-за того поражения от «Терека» на ужасном газоне.

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Я просил, чтобы мы играли на «Петровском», но федерация попросила нас протестировать поле перед Кубком Конфедераций. Я ничего не придумывал про газон, я все аргументировал еще до игры, а не после, – приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».



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Напомним, петербуржцы после 29 игр занимают третье место в турнирной таблице, имея в активе 58 очков. У ЦСКА, идущего на втором месте, на одно очко больше.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет 21 мая и начнется в 15:00. «Советский спорт проведет текстовую трансляцию.