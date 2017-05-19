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Рамо подписал контракт с «Йокеритом»

Источник:  ХК «Йокерит»Комментарии

Голкипер Карри Рамо продолжит карьеру в «Йокерите». 30-летний финн подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

«Мы очень рады, что договорились с Карри, – заявил генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри. – Он опытный голкипер, который поиграл в КХЛ и НХЛ. У него было огромное желание вернуться на высокий уровень. И мы довольны, что получили финского вратаря топ-уровня».

В декабре прошлого года Рамо подписал контракт с фарм-клубом «Торонто», но в феврале вернулся в Финляндию, где выступал за «Пеликанс».

Напомним, в 2009-2013 годах Рамо играл в КХЛ за «Авангард», с которым в 2012 году дошел до финала Кубка Гагарина. После этого голкипер уехал в НХЛ и провел три сезона в системе «Калгари».

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