Нобель Арустамян: В Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о кандидатах на пост главного тренера «Зенита» Паулу Соузе и Роберто Манчини.

«Как мне кажется, Паулу далеко не фаворит. Вы уверены, что в «Зените» уже решили какой именно тренер нужен? Молодой или опытный? Если молодой, то Соуза: ему еще нет и 50 лет, он голоден до побед, он на хорошем счету в Европе. Если опытный, то Раньери. Если год назад в «Зенит» пришел Луческу, почему сейчас не прийти Раньери? Но, на мой взгляд, назначение Клаудио выглядит довольно спорным. При всех его успехах (еще свежих в памяти) это кандидатура не такая очевидная.

Если серьезно, то мы забываем еще одну кандидатуру – и совершенно зря. Я говорю о Роберто Манчини. Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы. Сейчас у Манчини есть шансы прийти в «Зенит». Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно серьезны. Впрочем, этот вариант — самый дорогой, с точки зрения не только зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава. Также есть и другие европейские тренерские рынки. Немецкий, например», – приводит слова Арустамяна официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, за тур до окончания чемпионата «Зенит» под руководством Мирчи Луческу занимает третье место в премьер-лиге и в борьбе за второе место в Лиге чемпионов уступает одно очко «Спартаку».