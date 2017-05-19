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Ибрагимович пропустил церемонию вручения наград футболистам «Манчестер Юнайтед»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на Aftonbladet, форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не приехал на ежегодную церемонию вручения наград футболистам команды, которая состоялась 18 мая.

Согласно источнику, 35-летний нападающий, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, находился в Стокгольме, куда он вернулся из США после проведения операции.

Напомним, лучшим игроком клуба был признан испанец Андер Эррера, а футболистом года по версии игроков клуба стал защитник Антонио Валенсия. Награду за лучший гол сезона получил армянский футболист «МЮ» Генрих Мхитарян.

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