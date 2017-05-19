Ибрагимович пропустил церемонию вручения наград футболистам «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает RT со ссылкой на Aftonbladet, форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не приехал на ежегодную церемонию вручения наград футболистам команды, которая состоялась 18 мая.
Согласно источнику, 35-летний нападающий, который продолжает восстанавливаться от травмы колена, находился в Стокгольме, куда он вернулся из США после проведения операции.
Напомним, лучшим игроком клуба был признан испанец Андер Эррера, а футболистом года по версии игроков клуба стал защитник Антонио Валенсия. Награду за лучший гол сезона получил армянский футболист «МЮ» Генрих Мхитарян.
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