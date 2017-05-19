КДК РФС условно дисквалифицировал Карреру на один матч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация дисквалифицировала наставника московского «Спартака» Массимо Карреру на один матч условно и оштрафовала на 30 тысяч рублей за неоднократные выходы за пределы технической зоны во время матчей РФПЛ.

«Болельщики футбольного клуба «Спартак» использовали и бросали пиротехнику, после чего игра была приостановлена на полторы минуты, – штраф 400 тысяч рублей, а также скандировали ненормативную лексику – штраф 100 тысяч рублей. Вопрос о том, что Карреру на 16-й минуте вынесли на поле, мы не рассматривали, но на 62-й и 88-й минутах тренер покидал пределы технической зоны – это пятое нарушение. Штраф Каррере 30 тысяч рублей и дисквалификация на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона», – цитирует Григорьянца ТАСС.

Также КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Краснодаром» (1:0). «По матчу «Оренбург» – «Уфа» (1:1): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику – штраф 40 тысяч рублей. По матчу «Зенит» – «Краснодар»: фанаты хозяев использовали пиротехнику – штраф 90 тысяч, и скандировали ненормативную лексику – штраф 60 тысяч. «Томь» – «Крылья Советов»: у «Крыльев Советов» отсутствовал сотрудник клуба по работе с болельщиками на предматчевом совещании – штраф 50 тысяч», – добавил глава комитета.