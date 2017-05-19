Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим- : -Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КДК РФС условно дисквалифицировал Карреру на один матч

Источник:  ТАССКомментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация дисквалифицировала наставника московского «Спартака» Массимо Карреру на один матч условно и оштрафовала на 30 тысяч рублей за неоднократные выходы за пределы технической зоны во время матчей РФПЛ.

«Болельщики футбольного клуба «Спартак» использовали и бросали пиротехнику, после чего игра была приостановлена на полторы минуты, – штраф 400 тысяч рублей, а также скандировали ненормативную лексику – штраф 100 тысяч рублей. Вопрос о том, что Карреру на 16-й минуте вынесли на поле, мы не рассматривали, но на 62-й и 88-й минутах тренер покидал пределы технической зоны – это пятое нарушение. Штраф Каррере 30 тысяч рублей и дисквалификация на один матч условно с испытательным сроком до конца сезона», – цитирует Григорьянца ТАСС.

Также КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 150 тысяч рублей по итогам матча с «Краснодаром» (1:0).  «По матчу «Оренбург» – «Уфа» (1:1): болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику – штраф 40 тысяч рублей. По матчу «Зенит» – «Краснодар»: фанаты хозяев использовали пиротехнику – штраф 90 тысяч, и скандировали ненормативную лексику – штраф 60 тысяч. «Томь» – «Крылья Советов»: у «Крыльев Советов» отсутствовал сотрудник клуба по работе с болельщиками на предматчевом совещании – штраф 50 тысяч», – добавил глава комитета.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футболисты «Урала» сыграли в «квадрат» на крыше небоскреба (видео)Футболисты «Урала» сыграли в популярную дворовую игру «квадрат» на вертолетной площадке бизнес-центра «Высоцкий», сообщает Znak.com.Как «Спартак» шел к золоту. Часть пятая: «Зенит» и ЦСКА повержены! (видео)Как «Спартак» шел к золоту. Часть пятая: «Зенит» и ЦСКА повержены! (видео)«Советский спорт» завершает мини-сериал, рассказывающий о том, как «Спартак» шел к первому чемпионскому титулу за 16 лет.«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильный«Поэтому Россия не поднимается!» Луческу объяснил, что наш футбол – неправильныйМонолог Мирчи Луческу о «Спартаке», Мутко, стадионе, ошибках российского футбола и судьях занял 25 минут.Нобель Арустамян: В Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером «Зенита»Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о кандидатах на пост главного тренера «Зенита» Паулу Соузе и Роберто Манчини.Мирча Луческу: Новый стадион строили 10 лет, а после матча с «Тереком» под общий смех вернулись на «Петровский»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об организации футбола в России.Жулиано: Я нисколько не убавил после возвращения Данни (видео)Жулиано: Я нисколько не убавил после возвращения Данни (видео)Полузащитник «Зенита» Жулиано – о матче с «Локомотивом», приезде Роналдиньо в Петербург и игре с Мигелем Данни.Мирча Луческу: Столько некорректных разговоров было об игре с «Уралом», но никто перед «Зенитом» не извинилсяГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о судействе в чемпионате России.Жулиано: «Анжи» может отобрать очки у ЦСКАПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».Луческу извинился перед журналистами за пресс-конференцию после матча с «Краснодаром»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу принес извинение журналистам за пресс-конференцию после матча с «Краснодаром» (1:0).«Зенит» готовится к матчу против «Локомотива» без Шатова и Лунева«Зенит» провел открытую тренировку перед матче 30-го тура чемпионата России против «Локомотива».«Зенит» – «Краснодар». Ломбертс признан лучшим игроком матчаЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс по версии болельщиков стал лучшим игроком матча против «Краснодара» (1:0).Андрей Аршавин: Кокорин остается лучшим игроком РоссииБывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин выразил мнение, что форвард питерского клуба Александр Кокорин является лучшим игроком страны.Андрей Аршавин: «Зенит» весной стал играть медленнее, чем осенью, и в этом корень проблемБывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.ФОТО ДНЯ: Дочь Карреры выложила фото семьи с кубком победителя РФПЛДочь наставника московского «Спартака» Массимо Карреры Мартина на своей странице в Instagram выложила фото семьи с кубком победителя РФПЛ.Андрей Аршавин: «Спартак» чемпионство заслужил. Да и должен был он когда-то снова стать первымБывший капитан и полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу московского «Спартака» в чемпионате России. Напомним, столичный клуб досрочно выиграл титул впервые за 16 лет.«Спартак» хочет экс-игрока «Барсы», а «Зенит-Арена», кажется, тонет (видео)«Спартак» хочет экс-игрока «Барсы», а «Зенит-Арена», кажется, тонет (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Казалось, народ повалится друг на друга»«Казалось, народ повалится друг на друга»После финального свистка в матче «Спартак» – «Терек» болельщики красно-белых рванули на поле. Это было не только красиво, но и опасно.Валерий Рейнгольд: Борьба за второе место закончилась. ЦСКА своего не упуститБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА займет второе место по итогам сезона.Николас Ломбертс: 10 лет, проведенные в «Зените», были лучшими в моей жизниЗащитник сборной Бельгии Николас Ломбертс опубликовал обращение к болельщикам «Зенита».Жена Тимощука: Анатолий применил ко мне физическую силу, охранник разбил ему губуЖена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая находится в процессе развода с супругом, сказала, что муж применил к ней физическую силу.
Хоккей
Рамо подписал контракт с «Йокеритом»
Футбол
Дешам заявил, что не вызвал Бензема в сборную Франции по спортивным причинам
Хоккей
Александр Мартынюк: В матче с Канадой главную роль сыграет реализация
Футбол
Жулиано: «Анжи» может отобрать очки у ЦСКА
все новости
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Артур Григорьянц
Артур Григорьянцвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КДК РФС
КДК РФС