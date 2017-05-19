Чемпионат мира 2021 года пройдет в Минске и Риге

Конгресс ИИХФ определил место проведения чемпионата мира 2021 года. Турнир пройдет в Минске и Риге. Заявка Белоруссии и Латвии выиграла у единственного конкурента – Финляндии. Разница составила всего три голоса – 55 против 52.

Напомним, в Минске и Риге чемпионат мира проходил по одному разу. Столица Белоруссии принимала турнир в 2014 году, а столица Латвии – в 2006 году.

Главной площадкой чемпионата мира 2021 года станет «Минск-Арена», где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал. «Арена Рига» примет матчи одной из групп и два четвертьфинала.

Добавим, что чемпионат мира 2018 года пройдет в Копенгагене и Хернинге, после этого турниры примут Братислава и Кошице (2019) и Цюрих и Лозанна (2020).