Лопетеги вызвал 25 игроков на матчи с Колумбией и Македонией
Главный тренер
сборной Испании Хулен Лопетеги назвал состав команды, которые вызваны в сборную
на матчи с Колумбией и Македонией.
Сборная Испании:
вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Пепе Рейна («Наполи», Италия);
защитники: Жорди Альба («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Начо Фернандес («Реал»), Начо Монреаль («Арсенал», Англия), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Серхи Роберто («Барселона»);
полузащитники: Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедад»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Андрес Иньеста («Барселона»), Тиаго Алькантара («Бавария», Германия), Иско («Реал»), Марко Асенсио («Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия), Жерар Деулофеу («Милан», Италия);
форварды: Педро («Челси», Англия), Витоло («Севилья»), Альваро Мората («Реал»), Диего Коста («Челси», Англия), Яго Аспас («Сельта»).
Напомним, сборная Испании проведет товарищеский матч с Колумбией (7 июня) и матч отборочного турнира чемпионата мира с Македонией (11 июня).