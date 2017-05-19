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Лопетеги вызвал 25 игроков на матчи с Колумбией и Македонией

Источник:  Федерация футбола ИспанииКомментарии

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги назвал состав команды, которые вызваны в сборную на матчи с Колумбией и Македонией.

Сборная Испании:

вратари: Кепа Аррисабалага («Атлетик»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», Англия), Пепе Рейна («Наполи», Италия);

защитники: Жорди Альба («Барселона»), Сесар Аспиликуэта («Челси», Англия), Даниэль Карвахаль («Реал»), Начо Фернандес («Реал»), Начо Монреаль («Арсенал», Англия), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Серхи Роберто («Барселона»);

полузащитники: Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедад»), Серхио Бускетс («Барселона»), Коке («Атлетико»), Андрес Иньеста («Барселона»), Тиаго Алькантара («Бавария», Германия), Иско («Реал»), Марко Асенсио («Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити», Англия), Жерар Деулофеу («Милан», Италия);

форварды: Педро («Челси», Англия), Витоло («Севилья»), Альваро Мората («Реал»), Диего Коста («Челси», Англия), Яго Аспас («Сельта»).

Напомним, сборная Испании проведет товарищеский матч с Колумбией (7 июня) и матч отборочного турнира чемпионата мира с Македонией (11 июня).

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