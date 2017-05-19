Американский юрист: Уход Исинбаевой? Здесь мы уже имеем дело с политикой

Американский юрист Дэвид Ларкин прокомментировал уход главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со своего поста по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Елену Исинбаеву вынуждают уйти с поста главы наблюдательного совета РУСАДА. На мой взгляд, она имеет все основания поставить вопрос об обоснованности подобного решения. Здесь мы уже имеем дело с политикой. В международном спортивном сообществе сложилась недоброжелательная атмосфера. WADA оказалось в неудобном положении. Система агентства крайне несовершенна, и эта история наглядно продемонстрировала ее недостатки», – заявил Ларкин RT.

Напомним, накануне WADA (Всемирное антидопинговое агентство) назвало критерии полного восстановления РУСАДА. Одним из них стал уход Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета организации.