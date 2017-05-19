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Маркос Льоренте: Уверен, Тео будет счастлив в «Реале»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Алавеса» Маркос Льоренте, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», прокомментировал возможный трансфер своего одноклубника Тео Эрнандеса в стан «сливочных».

Ранее стало известно, что француз, права на которого принадлежат «Атлетико», перейдет этим летом в «Реал».

«Уверен, Тео будет счастлив в «Реале». Конечно, я тоже мечтаю выступать в основе «сливочных». Однако сейчас мои мысли связаны с финалом Кубка Испании. Матч против «Барселоны» особенный для меня», – цитирует игрока Football Espana.

В нынешнем сезоне 19-летний Тео Эрнандес провел во всех турнирах 36 матчей, забил один гол и отдал 4 голевые передачи.

Известно, что сумма отступных за француза составляет 24 млн евро. Агент Эрнандеса подтвердил информацию, что «Реал» и «Барселона» готовы активировать эту опцию.

Напомним, финал Кубка страны состоится 27 мая.

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