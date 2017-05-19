КХЛ заработает на трансляциях порядка 240 миллионов рублей в сезоне 2016/17
Континентальная хоккейная лига раскрыла примерную сумму,
которую в сезоне 2016/17 лиге принесет реализация телевизионных и интернет
прав.
Доход от продажи прав на трансляции в этом году составит
порядка 240 миллионов рублей с НДС, Сообщили в пресс-службе КХЛ. Лига все еще подводит итоги, поэтому цифра является
прогнозной.
Заработанные на реализации телевизионных и интернет-прав средства
будут перераспределены между клубами лиги.
Напомним, что впервые команды КХЛ получили призовые из
телевизионных средств в сезоне 2014/15. Тогда призовой фонд составил 14
миллионов рублей, а обладатель кубка Гагарина, питерский СКА, заработал 15,2 миллиона.
Годом позже сумма возросла и составила 243 миллиона рублей.
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