В Dota 2 появилась аркана для Io

Valve добавила предмет редкости Arcana для Io.



Предмет можно получить при достижении 245-го уровня боевого пропуска The International 2017. Его нельзя будет получить через обмен или на торговой площадке.

«Увидев, как Io доплыл до второго места в напряжённом прошлогоднем финале, мы решили, что в этом году это создание не нуждается в голосовании и может само выбрать удобную себе форму. И как же она греет душу! Доступный всем достигнувшим 245-го уровня пропуска предмет Benevolent Companion одарил Io формой и назначением нашего самого что ни на есть лучшего друга», — говорится в анонсе Valve.

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