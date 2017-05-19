«Метрострой»: Администрация города очень нерешительно принимает работы по арене «Санкт-Петербург»

Генеральный директор «Метростроя» Вадим Александров поделился мнением о приеме администрацией города арены «Санкт-Петербург».

- Почти все работы Смольный нам оплатил в виде аванса. Мы все сделали. Работы принимаются очень нерешительно, но город нам не должен ни копейки.

Смыв парковки в залив? На территорию вокруг стадиона поставлен «Водоканал». Убежден, что все будет осушено и сделано, как надо, - приводит слова Александрова «Росбалт».

Игорь Албин: Матч открытия Кубка конфедераций железобетонно пройдет на стадионе при хорошем газоне

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что парковка у стадиона может рухнуть в Финский залив.

Ранее из-за плохого состояния газона матч 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» был перенесен с арены на Крестовском острове на стадион «Петровский».

Стадион «Cанкт-Петербург» примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. «Зенит» провел две официальные встречи на арене против «Урала» и «Терека».