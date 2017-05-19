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Футболисты «Урала» сыграли в «квадрат» на крыше небоскреба (видео)

Источник:  Znak.comКомментарии

Футболисты «Урала» сыграли в популярную дворовую игру «квадрат» на вертолетной площадке бизнес-центра «Высоцкий», сообщает Znak.com.

Акция была приурочена к старту нового проекта для болельщиков «Урала» – «Квадратфест» – первый в России фестиваль по игре в «Квадрат». Участие в ней приняли нападающий Владимир Ильин, полузащитники Александр Ломакин и Никита Глушков и вратарь команды Андрей Тимофеев.

Напомним, «Квадратфест» пройдет 3 июня на территории исторического сквера Екатеринбурга, в рамках общегородского мероприятия. Участникам фестиваля предстоит разыграть между собой призовой фонд в 10 тысяч рублей, а также подарки от клуба.

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