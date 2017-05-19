СКА получит порядка 28-30 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина
Континентальная хоккейная лига в третий раз в своей истории
перераспределит доходы от реализации телевизионных и интернет-прав между
клубами.
Общий доход от продажи прав на трансляции планируется на
уровне 240 миллионов рублей, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе КХЛ.
Схема распределения прибыли между клубами за прошедший сезон
выглядит следующим образом:
40% - между всеми клубами.
30% - на основе телевизионного спроса.
30% - по спортивному принципу.
Из премиальных, которые будут распределены по спортивному
принципу:
50% - за выход в плей-офф между всеми 16 командами.
25% - За победу в розыгрыше Кубка Гагарина.
15% - за победу в регулярном чемпионате.
10% - за второе место по итогам плей-офф.
В итоге обладатель Кубка Гагарина 2017 года, питерский СКА,
гарантировано получит порядка 26 миллионов рублей. К этому прибавится сумма,
распределенная на основе телевизионного спроса. В случае с чемпионами она вряд
ли окажется ниже трех миллионов рублей. Всего СКА получить порядка 28-30
миллионов рублей.
В сезоне 23014/15 годов, когда лига впервые
распределяла доходы от продажи прав на трансляции, общая сумма вырученных
средств составила 114 миллионов рублей, а победитель получил 15,2 миллиона
рублей.