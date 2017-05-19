СКА получит порядка 28-30 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина

Континентальная хоккейная лига в третий раз в своей истории перераспределит доходы от реализации телевизионных и интернет-прав между клубами.

Общий доход от продажи прав на трансляции планируется на уровне 240 миллионов рублей, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе КХЛ.

Схема распределения прибыли между клубами за прошедший сезон выглядит следующим образом:

40% - между всеми клубами.

30% - на основе телевизионного спроса.

30% - по спортивному принципу.

Из премиальных, которые будут распределены по спортивному принципу:

50% - за выход в плей-офф между всеми 16 командами.

25% - За победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

15% - за победу в регулярном чемпионате.

10% - за второе место по итогам плей-офф.

В итоге обладатель Кубка Гагарина 2017 года, питерский СКА, гарантировано получит порядка 26 миллионов рублей. К этому прибавится сумма, распределенная на основе телевизионного спроса. В случае с чемпионами она вряд ли окажется ниже трех миллионов рублей. Всего СКА получить порядка 28-30 миллионов рублей.

В сезоне 23014/15 годов, когда лига впервые распределяла доходы от продажи прав на трансляции, общая сумма вырученных средств составила 114 миллионов рублей, а победитель получил 15,2 миллиона рублей.

