Айван Занатта: Зубов может вырасти в блестящего тренера, и я должен буду ему помочь

Генеральный менеджер сборной Италии Айван Занатта рассказал о том, как вошел в тренерский штаб главного тренера «Сочи» Сергея Зубова.

«Мой приход в штаб «Сочи» – инициатива Сергея. Он мне позвонил сразу после своего назначения главным тренером команды. Не могу сказать, что мы часто общались после совместной работы в СКА. Но я всегда восхищался его профессионализмом – еще с тех времен, когда Зубов был игроком.

Я пришел в СКА на пост главного тренера и очень рассчитывал на него как на лучшего защитника. К сожалению, в этом качестве под моим руководством он выступал недолго, из-за травмы ему пришлось завершить карьеру. Но его опыт и лидерские качества были нам нужны, поэтому я вместе с руководством СКА сразу позвал его работать в нашем штабе. Сергей может вырасти в блестящего главного тренера – и я должен буду ему помочь», – сказал Занатта в интервью «Известиям».

Напомним, в 2008-2011 годах Занатта входил в тренерский штаб СКА, а в сезоне 2010/2011 – возглавлял команду. После этого он работал в КХЛ в качестве ассистента главного тренера «Лева» из Праги (2012-2014).