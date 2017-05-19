Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Риме
Румынская теннисистка Симона Халеп в 1/4 финала турнира в Риме победила спортсменку из Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 25-летняя румынка единожды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 12, в активе ее соперницы одна двойная и один брейк.
В полуфинале Халеп сыграет победительницей пары Кики Бертенс (Голландия ) - Дарья Гаврилова (Австралия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Контавейт А. (Эстония) - Халеп С. (Румыния) - 2:6, 4:6
Место и дата
19 мая 13:00, , Онлайн-трансляция
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