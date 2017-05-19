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Халеп победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Румынская теннисистка Симона Халеп в 1/4 финала турнира в Риме победила спортсменку из Эстонии Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 25-летняя румынка единожды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из 12, в активе ее соперницы одна двойная и один брейк.

В полуфинале Халеп сыграет победительницей пары Кики Бертенс (Голландия ) - Дарья Гаврилова (Австралия).

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d’Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала 

Матч

Контавейт А. (Эстония) - Халеп С. (Румыния) - 2:6, 4:6

Место и дата

19 мая 13:00, , Онлайн-трансляция

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