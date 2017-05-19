Карло Анчелотти: Лам и Алонсо провели последнее занятие. Горжусь, что тренировал этих игроков
Как сообщает пресс-служба «Баварии», сегодня, 19 мая испанский полузащитник Хаби Алонсо, а также капитан немецкого клуба Филипп Лам провели последнюю тренировку в составе немецкого клуба.
Напомним, оба игрока по окончании нынешнего сезона завершат профессиональную карьеру.
«Последняя тренировка Алонсо и Лама была очень эмоциональной. Я горжусь, что тренировал этих футболистов. После окончания занятия я сказал всей команде, что был рад тренировать их в этом сезоне», — цитирует наставника «Баварии» Карло Анчелотти клубная пресс-служба.
#DankePhilipp 👏👏👏#DankeTiger 👏👏👏#DankeTom 👏👏👏#GraciasXabi 👏👏👏#MiaSanMia pic.twitter.com/aLoxdzIApE— FC Bayern München (@FCBayern) 19 мая 2017 г.
33-летний Лам является воспитанником «Баварии», за которую выступает с 1995 года. 35-летний Хаби Алонсо присоединился к команде в 2014 году из мадридского «Реала».
Последний матч оба проведут 20 мая. В этот день «Бавария» на «Альянц Арене» примет «Фрайбург». Матч стартует в 16:30 мск.