Ломбертс в образе Петра I пообщался с болельщиками «Зенита» на Дворцовой площади

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс принял участие в благотворительной акции «Давай-Давай».

Ломбертс в рамках акции на один день вышел на Дворцовую площадь в образе Петра I.

Цель акции - собрать денежные средства в размере 935 тысяч рублей на лечение Максима Кутьина. У пятилетнего мальчика буллезный эпидермолиз - диагноз, также известный как «синдром бабочки».

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Напомним, ранее в акции принимали участие другие игроки и тренеры «Зенита»: Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито - цирковым артистом, Маурисио - таксистом, Кокорин - продавцом пышек, а Владислав Радимов - спасателем МЧС.