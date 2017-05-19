Будущее Венгера в «Арсенале» станет известно после финала Кубка Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер ответил на несколько вопросов в преддверии матча против «Челси».

«Нет, я не могу рассказать вам о своих планах на будущее. Сейчас самое главное – сыграть должным образом в финале Кубка Англии. После этого матча, возможно, мы объявим о своих планах. В любом случае, я буду служить «Арсеналу» до самого последнего дня.

После матча с «Челси» состоится совет директоров, в ходе которого мы обсудим ситуацию некоторых игроков. То же самое касается и меня. Санчес и Озил? Здесь мне сказать вам нечего. Возможно, когда-нибудь я расскажу журналистам, как все было на самом деле. Но сейчас мне не хочется отвлекать игроков на другие вещи. Вы и сами видите, что Месут и Алексис делают все. Они не ведут себя так, будто хотят покинуть «Арсенал» этим летом», – цитирует специалиста Sky Sports.

Ранее защитник «пушкарей» Начо Монреаль сообщил, что клуб предложил французскому тренеру продлить контракт.

По информации СМИ, Санчас и Озил хотят существенного повышения зарплаты. При этом оба игрока поставят подпись под новым соглашением, если Венгер продолжит работу в клубе.