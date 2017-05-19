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Теему Селянне: Если Овечкин убежит на Олимпиаду, то обратно в НХЛ приехать уже не сможет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Четырехкратный призер Олимпийских игр Теему Селянне высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Игры в Пхенчхане.

«Я невероятно расстроен тем, что НХЛ не участвует в Олимпийских играх. Поверьте, я-то знаю, насколько это большая вещь для каждого хоккеиста. Большинство игроков с детства мечтают играть на Олимпиаде, и теперь их лишили этой возможности.

Не думаю, что кто-то убежит играть на Олимпиаде. Если они поедут, то уже не смогут вернуться назад. Даже если это Овечкин, я не верю в это», – приводит «Р-Спорт» слова Селянне.

Напомним, в составе сборной Финляндии Селянне участвовал в шести Олимпийских играх.

Ранее НХЛ объявила, что не будет отпускать игроков на Олимпиаду, при этом российские игроки Александр Овечкин и Евгений Малкин заявили, что поедут в Корею, несмотря на запрет со стороны лиги.

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