Теему Селянне: Если Овечкин убежит на Олимпиаду, то обратно в НХЛ приехать уже не сможет
Четырехкратный призер
Олимпийских игр Теему Селянне высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на
Игры в Пхенчхане.
«Я невероятно расстроен тем, что НХЛ не участвует в Олимпийских играх. Поверьте, я-то знаю, насколько это большая вещь для каждого хоккеиста. Большинство игроков с детства мечтают играть на Олимпиаде, и теперь их лишили этой возможности.
Не думаю, что кто-то убежит играть на Олимпиаде. Если они поедут, то уже не смогут вернуться назад. Даже если это Овечкин, я не верю в это», – приводит «Р-Спорт» слова Селянне.
Напомним, в составе сборной Финляндии Селянне участвовал в шести Олимпийских играх.
Ранее НХЛ объявила, что не будет отпускать игроков на Олимпиаду, при этом российские игроки Александр Овечкин и Евгений Малкин заявили, что поедут в Корею, несмотря на запрет со стороны лиги.