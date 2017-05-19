Сергей Собянин: Москва ожидает порядка 70 тысяч болельщиков во время Кубка конфедераций

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сколько болельщиков посетят Кубок конфедерации в столице России.

«На Кубок конфедераций, я думаю, их будет в районе 70 тысяч. Мы надеемся на то, что туристы, которые приезжают, должны дать плюсы экономике за счет культурной программы, поэтому специальные скидки для культурной программы — музеев мы вряд ли будем предоставлять.

Они могут пользоваться всеми теми льготами, которыми пользуются обычные туристы и жители», – приводит слова Собянина РИА «Новости».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут четыре города - Санкт-Петербург, Москва, Казань и Сочи. Матч открытия и финал пройдут на стадионе «Санкт-Петербург». В первой встрече Кубка конфедераций сыграют сборная России и сборная Новой Зеландии.