Манджукич дал согласие не переезд в чемпионат Турции

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может покинуть туринский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, к игроку проявляет интерес турецкий «Бешикташ». Отмечается, что нападающий сборной Хорватии согласен перебраться в Стамбул.

Ранее наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что решение по футболисту будет принято после финала Лиги чемпионов с «Реалом», который состоится 3 июня в Кардиффе.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел во всех турнирах 47 матчей, забил 9 голов и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Манджукича в 18 млн евро, а его контракт с действующим чемпионом серии А рассчитан до 2019 года.