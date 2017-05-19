Голкипер «Баварии» Штарке объявил о завершении карьеры

Голкипер «Баварии» Том Штарке в субботу матчем с «Фрайбургом» завершит свою футбольную карьеру.

«Честно сказать, в данный момент я испытываю большое предвкушение. Я впитываю впечатления последних дней и наслаждаюсь ими. К тому же я буду не так далеко от большого экрана и смогу еще пару раз увидеть себя на нем.

Позади осталось замечательно время, и это касается всего, что связано с ним. То, что мне под конец еще удалось принять участие в нескольких матчах, просто замечательно. Лучшего завершения карьеры я и не мог себе пожелать», - приводит слова 36-летнего голкипера официальный сайт «Баварии».

Напомним, первым клубом Штарке был «Динамо» Дрезден. Затем голкипер поиграл в составе леверкузенского «Байера», «Гамбурга», «Падерборна», «Дуйсбурга» и «Хоффенхайма». В 2012 году он перешел в «Баварию».