Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл2 : 3 ОТАнахайм
Баскетбол  ЦСКА- : -Олимпиакос
Футбол  Гранада- : -Эспаньол
Теннис  Тим- : -Надаль
Баскетбол  Фенербахче- : -Реал
Теннис  Дель Потро- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В следующем сезоне бундеслиги будет работать арбитр-женщина

Источник:  Sky SportsКомментарии

Федерация футбола Германии объявила состав футбольных арбитров бундеслиги на сезона 2017/18, в число которого вошла 38-летняя Бибиана Штайнхайус, сообщает Sky Sport.

Таким образом, Штайнхаус станет первой женщиной, которая будет работать главным арбитром в бундеслиге.

«Это всегда было моей мечтой. Тот факт, что моя мечта сбывается, наполняет меня счастьем, – заявила Штайнхаус.

Стоит отметить, что основная профессия Штайнхаус – полицейский. Ранее она судила матчи не выше второй бундеслиги. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
О, деревня! Ровесник Комбарова и Глушакова выводит «Хоффенхайм» в ЛЧО, деревня! Ровесник Комбарова и Глушакова выводит «Хоффенхайм» в ЛЧ«Хоффенхайм», базирующийся в деревне, в прошлом году едва спасся от вылета, а в этом пробился в Лигу чемпионов. Кто же за этим стоит?Голкипер «Баварии» Штарке объявил о завершении карьерыГолкипер «Баварии» Том Штарке в субботу матчем с «Фрайбургом» завершит свою футбольную карьеру.Карло Анчелотти: Лам и Алонсо провели последнее занятие. Горжусь, что тренировал этих игроковКак сообщает пресс-служба «Баварии», сегодня, 19 мая испанский полузащитник Хаби Алонсо, а также капитан немецкого клуба Филипп Лам провели последнюю тренировку в составе немецкого клуба.Гладбахская «Боруссия» продлила контракт с капитаном команды Штиндлем«Боруссия» (Менхенгладбах) подписала новое соглашение с капитаном команды Ларсом Штиндлем, сообщает официальный твиттер клуба.Мануэль Нойер: Жаль, что Лама так и не признали игроком года в ГерманииГолкипер сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал предстоящее завершение карьеры капитана «Баварии» Филиппа Лама.Карл-Хайнц Румменигге: Все, что пишут о Киммихе в газетах – абсолютная ложьПредседатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге опроверг информацию немецких СМИ об уходе полузащитника сборной Германии Джошуа Киммиха.«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил Обамеянгу 50 миллионов евро в годКитайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил крупный контракт форварду дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерику Обамеянгу. Об этом сообщает France Football.Хосеп Гвардиола: В «Барселоне» или «Баварии» меня бы уже уволилиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своей работе в дебютном сезоне в премьер-лиге.Фавр готов возглавить дортмундскую «Боруссию»Руководство дортмундской «Боруссии» достигло договоренности о сотрудничестве с главным тренером «Ниццы» Люсьеном Фавром, сообщает Bild.Нури останется наставником «Вердера»37-летний главный тренер «Вердера» Александр Нури согласился продлить контракт с клубом, сообщает официальный сайт клуба из Бремена.Модрич может вернуться в АПЛПолузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич раздумывает о смене клубной прописки по окончании сезона.«Реал» побил рекорд «Баварии» по продолжительности серии матчей с голамиМатч 37-го тура примеры с «Севильей» (4:1) стал для «Реала» 62-м подряд, в котором команда забивает как минимум один гол.«Челси» готов продлить аренду Бабы в «Шальке»Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба, скорее всего, продолжить играть в аренде в «Шальке», сообщает Daily Mail.«Байер» объявил об уходе Коркута по окончании сезонаГлавный тренер «Байера» Тайфун Коркут уйдет в отставку по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.Филипп Лам: «Лейпциг» занимает второе место совершенно заслуженноЗащитник «Баварии» Филипп Лап прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в 33-м туре чемпионата Германии.Ральф Хазенхюттль: Такой матч мы еще не видели на этом стадионеГлавный тренер команды «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Баварии» (4:5) в матче 33-го тура чемпионата Германии.Карло Анчелотти: «Лейпциг» в этом сезоне был фантастическим конкурентомГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Лейпцигом» (5:4) в матче 33-го тура чемпионата Германии.Бундеслига. 33-й тур. «Аугсбург» сыграл вничью с «Боруссией» Д, «РБ Лейпциг» уступил «Баварии» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии по футболу.«Ингольштадт» вылетел из бундеслиги«Ингольштадт» в гостях сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1) в 33-м туре чемпионата Германии и покинул бундеслигу.«Бавария» вырвала победу у «РБ Лейпцига», забив два мяча в компенсированное время«РБ Лейпциг» дома уступил «Баварии» (4:5) в 33-м туре чемпионата Германии.
Хоккей
СКА получит порядка 28-30 миллионов рублей за победу в Кубке Гагарина
Хоккей
КХЛ заработает на трансляциях порядка 240 миллионов рублей в сезоне 2016/17
Легкая атлетика
Американский юрист: Уход Исинбаевой? Здесь мы уже имеем дело с политикой
Хоккей
Чемпионат мира 2021 года пройдет в Минске и Риге
все новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости