В следующем сезоне бундеслиги будет работать арбитр-женщина
Федерация футбола Германии объявила состав футбольных арбитров бундеслиги на сезона 2017/18, в число которого вошла 38-летняя Бибиана Штайнхайус, сообщает Sky Sport.
Таким образом, Штайнхаус станет первой женщиной, которая будет работать главным арбитром в бундеслиге.
+++ BREAKING +++— Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 19 мая 2017 г.
Bibiana Steinhaus wird ab der kommenden Saison erste Schiedsrichterin in der Bundesliga +++#ssnhd pic.twitter.com/2RwzxBsImD
«Это всегда было моей мечтой. Тот факт, что моя мечта сбывается, наполняет меня счастьем, – заявила Штайнхаус.
Стоит отметить, что основная профессия Штайнхаус – полицейский. Ранее она судила матчи не выше второй бундеслиги.
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