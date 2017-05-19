Николас Ломбертс: Рад, что удалось собрать много денег на лечение пятилетнего мальчика

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился мнением об участии в благотворительной акции, где он на один день вышел на Дворцовую площадь в образе Петра I.

- Все классно, я думаю. Я - император (улыбается).

- Вы ездили в больницу к Максиму, на чье лечение собрали необходимую сумму. Что можете ему сейчас сказать?

- Рад, что удалось собрать много денег. Он хороший ребенок, мы поиграли в футбол с ним. Хочу, чтобы у него была хорошая жизнь. Все должны помогать, не только болельщики, - приводит слова Ломбертса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Остановите, Коле надо выйти» – классная песня!» Ломбертс прощается с «Зенитом»

Напомним, цель акции - собрать денежные средства в размере 935 тысяч рублей на лечение Максима Кутьина. У пятилетнего мальчика буллезный эпидермолиз - диагноз, также известный как «синдром бабочки».

Ранее в акции принимали участие другие игроки и тренеры «Зенита»: Халк спел и станцевал на Невском проспекте, Данни поработал парикмахером, Лодыгин провел экскурсию в Эрмитаже, Дзюба стал кондуктором, Кришито - цирковым артистом, Маурисио - таксистом, Кокорин - продавцом пышек, а Владислав Радимов - спасателем МЧС.