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Шик договорился с «Ювентусом»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Сампдории» Патрик Шик дал согласие на переход в «Ювентус». На 21-летнего чешского форварда также претендовали «Интер» и «Наполи», но он сделал выбор в пользу «бьянконери».

В контракте Шика с «Сампдорией» прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро. Но «Ювентус» намерен сбить цену за нападающего, предложив «Сампдории» игроков в обмен.

Впрочем, не исключен вариант, при котором, подписав контракт с «Ювентусом», Шик проведет еще один сезон в Генуе на правах аренды.

В нынешнем сезоне Шик забил 11 голов и сделал четыре голевые передачи в 30 матчах серии A.

До этого он играл в Чехии за «Спарту» и «Богемианс 1905».

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