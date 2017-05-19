Тото Вольфф: Наши разногласия с Лаудой только на пользу команде

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал об отношениях с неисполнительным директором команды Ники Лаудой.

«Был такой период в начале наших отношений, когда каждый из нас был вынужден действовать самостоятельно и в одиночку искать решения, а не вместе, как сейчас. Мы с Ники совершенно разные люди. Для меня он является олицетворением прессинга, а прессинг иногда идёт на пользу. Конечно, у него большой опыт, и мне нравится работать с ним.

Недавно мы летели вместе на самолете после гонки и он признал, что у него нет друзей. Но теперь у него есть друг наполовину.

Конечно, между нами иногда возникают разногласия. Однако это идет только на пользу команде. В ходе дискуссий у нас всегда есть две точки зрения, и мы стараемся найти общее решение, что довольно хорошо», - цитирует Вольффа Autosport.