Тото Вольфф: Наши разногласия с Лаудой только на пользу команде
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал об отношениях с неисполнительным
директором команды Ники Лаудой.
«Был такой период в начале
наших отношений, когда каждый из нас был вынужден действовать самостоятельно и
в одиночку искать решения, а не вместе, как сейчас. Мы
с Ники совершенно разные люди. Для меня он является олицетворением прессинга, а
прессинг иногда идёт на пользу. Конечно, у него большой опыт, и мне нравится
работать с ним.
Недавно мы летели вместе на
самолете после гонки и он признал, что у него нет друзей. Но теперь у него есть
друг наполовину.
Конечно, между нами иногда
возникают разногласия. Однако это идет только на пользу команде. В ходе
дискуссий у нас всегда есть две точки зрения, и мы стараемся найти общее
решение, что довольно хорошо», - цитирует Вольффа Autosport.