Валентин Балахничев: Проблема закрытых городов пришла из прошлого

читайте также

Американский юрист: Уход Исинбаевой? Здесь мы уже имеем дело с политикой Американский юрист Дэвид Ларкин прокомментировал уход главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со своего поста по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Убрать Исинбаеву!» WADA выкручивает руки, наши чиновники берут под козырек WADA выставило четыре условия восстановления членства РУСАДА, одно из них – лишить Елену Исинбаеву поста главы наблюдательного совета.

Виталий Мутко: Исинбаева, конечно, покинет пост главы набсовета РУСАДА Вице-премьер правительства России Виталий Мутко подтвердил, что двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).

Замена Исинбаевой в РУСАДА будет найдена в течение 7-10 дней Член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков рассказал о предстоящих кадровых перестановках в организации.

Исинбаева 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 31 мая будет вынуждена покинуть пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает insidethegames.biz.

Виталий Мутко: Совет учредителей WADA 17-18 мая может принять определенное решение по РУСАДА Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) может принять определенное решение по восстановлению статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 17-18 мая.

Ричард Макларен: Я получал различные угрозы по электронной почте Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен рассказал о поступавших ему угрозах, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на CNN.

Фрэнк Мир: Родченков распространял запрещенные препараты, а теперь пытается спасти свою шкуру Американский боец смешанных единоборств Фрэнк Мир, дисквалифицированный американским антидопинговым агентством на два года за употребление запрещенных препаратов, посоветовал не доверять бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову, который является информатором ВАДА.

Допинг-офицеры ВАДА наведались к Сергею Ковалеву (фото) Российский боксер Сергей Ковалев, которому 17 июня предстоит провести реванш с американцем Андре Уордом, сообщил о прохождении допинг-теста.

«России не место на Олимпиаде!» Макларен убедил бундестаг и ждет встречи с Бахом В немецком парламенте прошли слушания, посвященные последствиям публикации докладов комиссии Ричарда Макларена.

В пул РУСАДА включено 79 российских легкоатлетов Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Иконникова сообщила, что в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) включено 79 российских легкоатлетов.

Глава комитета бундестага призвала не допустить Россию к участию в ОИ-2018 Председатель комитета бундестага по делам спорта Дагмар Фрайтаг считает, что Россию из-за допинговой проблемы нельзя допускать к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

УЕФА дерзко гнобит ВАДА. За что и почему эта война справедлива? Новое доказательство: с проверкой на допинг что-то не так.

Экс-генеральный директор WADA возглавил трибунал IAAF Бывший генеральный директор WADA Дэвид Хоумэн стал главой дисциплинарного трибунала IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Валентин Балахничев: В США, Великобритании и Франции спортсмены используют препараты, которые дают преимущество в результатах Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказался об избирательности WADA (Всемирного антидопингового агентства), которое не включило аналогичные мельдонию препараты в список запрещенных.

МОК и WADA не стали расследовать положительные пробы ямайских спортсменов Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не стали расследовать положительные допинг-пробы ямайских спринтеров с Олимпийских игр 2008 года, сообщает немецкий телеканал ARD, который покажет новый фильм, посвященный этой проблеме.

WADA намерено обсудить с Мутко и Жуковым участие России в ОИ-2018 Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) намерено в начале апреля провести встречу со спортивным руководством России, на которой пойдет речь об участии сборных команд России в Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

WADA поддерживает введение наказания за склонение к употреблению допинга Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что не видит смысла уголовно наказывать спортсменов за употребление допинга.

Валентин Балахничев: Худший для нас вариант – дисквалификация ОКР и отстранение от Игр в Пхенчхане Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев рассказал о последствиях допингового скандала.