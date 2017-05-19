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Валентин Балахничев: Проблема закрытых городов пришла из прошлого

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в Монреале завершил работу совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Совет выдвинул четыре критерия, при выполнении которых Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет возобновить свою работу.

Экс-глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев прокомментировал решения совета.

– Валентин Васильевич, один из критериев WADA является допуск допинг-офицеров в закрытые города.
– Никто уже давно не прячется в этих закрытых городах. Мне кажется, эта тема надумана, она пришла из прошлого. Думается, здесь проблем быть не должно. Необходимо разъяснить WADA, что мы никого не собираемся скрывать в закрытых городах. Ну и сам спортсмен должен нести ответственность. Он должен понимать, что обязан явиться для тестирования по первому запросу со стороны WADA. И если он проживает в закрытом городе, то технически организовать тестирование за пределами данного города элементарно.

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