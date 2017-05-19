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Тони Белью: Усик – блестящий боксер, но его имя должно подняться выше, чтобы мы смогли встретиться

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Британский боксер первого тяжелого веса Тони Белью поделился мнением об украинце Александре Усике и рассказал, при каких условиях возможен их очный поединок.

«Усик – удивительный боксер. Мы когда-то вместе спарринговали. Я приезжал когда-то в Украину в тренировочный лагерь. Это было много лет назад, и я работал с ним. Если они захотят провести бой со мной – пусть позвонят. Я – лучший боксер в мире в крузервейте.

Я дрался с чемпионом мира в супертяжелом весе. И когда у меня был бой с последним непобедимым чемпионом мира в крузервейте, то я справился с ним, как будто он был просто никем. Я очень уважаю Усика, он – великий и блестящий боец. Но данный момент его имя ниже, а мое выше. Его имя должно подняться выше, чтобы мы смогли встретиться.

Ему необходимо достойное сопровождение. Чтобы большие сети стояли за ним и поддерживали его», - цитирует Белью Tribuna.com.

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