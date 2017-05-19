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Konami анонсировала Pro Evolution Soccer 2018 (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Японская компания-разработчик видеоигр Konami на своем официальном YouTube-канале опубликовала дебютный тизер-трейлер футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2018.

Сообщается, что релиз игры на территории России состоится 13 сентября 2017 года на PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Android и iOS.

Также стартовал предзаказ на PC в Steam, Xbox One и PlayStation 4 в двух вариантах: Standat Edition (Pre-Order Bundle) и FC Barcelona Edition Pre-Order Bundle.

За предзаказ стандартного издания для ПК нужно выложить 2999 рублей, на PS4 – 3799 рублей, Xbox One – 3699 рублей. Издание, посвященное «Барселоне» стоит на персональные компьютеры 3499 рублей, на консоли от Sony – 4399 рублей и на Xbox – 4759 рублей.

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