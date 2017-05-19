Вымогатель, грозивший убить детей Шумахера, получил условный срок
Хуссейн Б., вымогавший деньги у семьи
Михаэля Шумахера, был осужден условно.
Как сообщает Autosport, преступник требовал у жены Михаэля 900 000 евро и в случае
отказа грозился расправиться с детьми легендарного гонщика Миком и
Джиной-Марией.
Коринна обратилась в
полицию Швейцарии, где проживает семья. Полиция проследила личность вымогателя,
предоставившего в письме номер своего банковского счета. Им оказался 25-летний
Хуссейн Б., который на суде в Штутгарте признал свою вину.
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