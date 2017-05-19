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Вымогатель, грозивший убить детей Шумахера, получил условный срок

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Хуссейн Б., вымогавший деньги у семьи Михаэля Шумахера, был осужден условно.

Как сообщает Autosport, преступник требовал у жены Михаэля 900 000 евро и в случае отказа грозился расправиться с детьми легендарного гонщика Миком и Джиной-Марией.

Коринна обратилась в полицию Швейцарии, где проживает семья. Полиция проследила личность вымогателя, предоставившего в письме номер своего банковского счета. Им оказался 25-летний Хуссейн Б., который на суде в Штутгарте признал свою вину.

Вымогатель получил условный срок на 1 год и 9 месяцев, штраф в размере 4500 евро, 50 часов общественных работ и предписание пройти курс лечения.
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