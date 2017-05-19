Бюджет КХЛ в сезоне 2016/17 составил порядка 857 миллионов рублей
«Советский спорт» подсчитал приблизительный бюджет
Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2016/17.
Это стало возможно после того, как пресс-служба лиги
поделилась информацией о запланированных поступлениях от реализации
телевизионных и интернет-прав, а также структурой доходов организации.
За продажу прав на трансляции матчей КХЛ в этом году
планирует отчитаться на уровне 240 миллионов рублей. Это – 28% доходной части
бюджета организации. Нехитрые вычисления позволяют подсчитать, что общая
доходная часть составляет порядка 857 миллионов рублей.
Еще 49% доходов принося контракты со спонсорами и реклама.
13% в копилку лига кладет, благодаря телеканалам КХЛ и по 5% составляют взносы
и штрафы клубов и прочие доходы.
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