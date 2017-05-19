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Бюджет КХЛ в сезоне 2016/17 составил порядка 857 миллионов рублей

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подсчитал приблизительный бюджет Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2016/17.

Это стало возможно после того, как пресс-служба лиги поделилась информацией о запланированных поступлениях от реализации телевизионных и интернет-прав, а также структурой доходов организации.

За продажу прав на трансляции матчей КХЛ в этом году планирует отчитаться на уровне 240 миллионов рублей. Это – 28% доходной части бюджета организации. Нехитрые вычисления позволяют подсчитать, что общая доходная часть составляет порядка 857 миллионов рублей.

Еще 49% доходов принося контракты со спонсорами и реклама. 13% в копилку лига кладет, благодаря телеканалам КХЛ и по 5% составляют взносы и штрафы клубов и прочие доходы.    

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