Акбар «SoNNeikO» Бутаев: Я уверен на 100%, что можно дойти до 9 000 MMR, играя лишь на одной роли

Игрок Natus Vincere Акбар «SoNNeikO» Бутаев в интервью CyberSport.ru рассказал о возвращении в состав «рожденных побеждать», объяснил почему в ладдере он не всегда играет на своей роли, а также поделился мнением о решафле в СНГ.



«Времени заняло не так уж и много — месяц. До вступления в Na'Vi думал, что будет тяжелее, но понемногу начал привыкать. Конечно, у меня не превосходный английский, но пока что этого хватает, чтобы общаться с ребятами.



Новый геймхаус — просто идеальный. Отличные условия. Для игрока сделано всё, чтобы он мог играть в свою силу и чувствовать себя в домашней атмосфере.



Я играю не на своей роли, так как моя позиция бывает занята, потому что есть более шустрые ребята, чем я, которые успевают поставить иконку раньше! Реально. Я уверен на 100%, что можно дойти до 9 000, играя лишь на одной роли. Главное — поставить перед собой задачу и ежедневно выполнять её.



По поводу игроков могу сказать лишь одно: достойных много, но к каждому нужно найти подход, и если правильно это всё сделать, то, как по мне, результат/потенциал будет виден уже спустя пару недель. А насчёт организаций: есть те, кто любит находить молодых, но у них с финансами туго, а есть именитые, которые доверяют опытным игрокам, нежели молодым, более амбициозным».



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