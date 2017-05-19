Александр Бубнов: «Зенит» не превосходит «Локомотив» по игре

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура чемпионата России «Локомотив» – «Зенит».

«Команда Семина не выйдет расслабленной. «Локомотив» уже готовится к следующему сезону, конкуренция за место в составе там довольно велика.

В это же время у «Зенита» есть серьезные потери в центре поля в лице Гарсии и Юсупова. Это довольно значимый фактор, поскольку средняя линия у «Локо» лучше.

Да, Тарасов и Денисов провалились в матче с ЦСКА, но это было исключение.

Думаю, что «Зениту» будет очень тяжело выиграть. Шансы команд примерно равны. Могу точно сказать, что «Зенит» не превосходит «Локомотив» по игре и не является фаворитом в этом матче даже несмотря на повышенную мотивацию», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, матч «Локомотив» – «Зенит» состоится в воскресенье 21 мая.