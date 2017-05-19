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Караваев признан лучшим игроком «Спарты» в сезоне

Источник:  ФК «Спарта» ПрагаКомментарии

Российский защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев был признан лучшим футболистом команды в текущем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, что Караваев стал первым легионером в истории «Спарты», который получил такое звание. В текущем сезоне 21-летний Вячеслав Караваев провел 35 матчей за «Спарту» и забил четыре мяча при десяти голевых передачах.

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