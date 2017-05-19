Изнер обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в Риме
Матч 1/4 финала турнира АТР в Риме (Италия) между
американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой
американского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 2:6, 7:6 (2) в пользу
Изнера.
Матч продолжался два часа и 37 минут. Изнер сделал 21
эйс при восьми у соперника. Американский теннисист допустил одну двойную
ошибку, а его оппонент – пять.
В следующем раунде Изнер сыграет с немцем Александром
Зверевым.
Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Изнер Д. (США) - Чилич М. (Хорватия) - 7:6, 2:6, 7:6
Место и дата
19 мая 13:00, , Онлайн-трансляция
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