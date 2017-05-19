Александр Бубнов: Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвать вместо травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунева вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова.
«Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев? «Габулов хорошо знает мои требования», – это официальная позиция Черчесова. Я согласен с этой формулировкой с уточнением, что это выбор не по спортивному принципу. В конечном итоге Черчесов будет отвечать за такие решения», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, сбор национальной команды перед Кубком конфедерации в Нойштифте (Австрия) начнется 26 мая. Перед стартом турнире сборная России проведет два товарищеских матча – с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
На групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).