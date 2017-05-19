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Александр Бубнов: Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвать вместо травмированного голкипера «Зенита» Андрея Лунева вратаря тульского «Арсенала» Владимира Габулова.

«Вызов Габулова в сборную? Не понимаю, почему не Ребров или не Медведев? «Габулов хорошо знает мои требования», – это официальная позиция Черчесова. Я согласен с этой формулировкой с уточнением, что это выбор не по спортивному принципу. В конечном итоге Черчесов будет отвечать за такие решения», – приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, сбор национальной команды перед Кубком конфедерации в Нойштифте (Австрия) начнется 26 мая. Перед стартом турнире сборная России проведет два товарищеских матча – с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

На групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

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