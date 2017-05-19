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Никита Баженов: кто сомневается в заслуженности чемпионства «Спартака», смотрит футбол с луны

Источник:  «Подмосковье сегодня»Комментарии

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Никита Баженов поделился впечатлениями от победы красно-белых в чемпионате России.

«Я очень рад за ребят. Поздравил всех, кого знаю. Всем позвонил, написал. У меня очень много друзей, которые болеют за эту команду. Да и мне она очень близка. Никогда не скрывал, что болею за «Спартак». Поэтому для меня это чемпионство, как и для многих, долгожданное. У меня только положительные эмоции, я рад, что наконец-то столько радости доставила команда болельщикам по всей стране.

Да, у «Зенита» и ЦСКА большие проблемы. Так что теперь, «Спартаку» надо было остановиться и подождать, пока у них все хорошо сложится, и потом начинать чемпионат? Это их проблемы, их дела, поэтому об этом мы не говорим.

Если у кого-то есть вопросы насчет заслуженности победы «Спартака», то этот человек с луны смотрит футбол. Когда команда выигрывает за три тура, наверно, тяжеловато поспорить с тем, что она выиграла незаслуженно», - приводит слова Баженова «Подмосковье сегодня».

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