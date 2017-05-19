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Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на Уимблдоне

Источник:  Официальный сайт Марии ШараповойКомментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в квалификации.

«Я получила wild card на турнир в Бирмингеме – одном из моих самых любимых турниров. Очень рада вновь играть здесь. После возвращения на корт и трех сыгранных турниров мой рейтинг повысился, поэтому я не буду просить wild card на Уимблдоне» и сыграю квалификацию», – сказала Шарапова.

Напомним, ранее стало известно, что организаторы Уимблдона против предоставления wild card Шараповой.

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