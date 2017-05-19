Мария Шарапова: Я не буду просить wild card на Уимблдоне
Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что не будет
претендовать на wild card на Уимблдонском турнире. Она намерена начать соревнования в
квалификации.
«Я получила wild card на турнир в Бирмингеме – одном из моих самых любимых
турниров. Очень рада вновь играть здесь. После возвращения на корт и трех
сыгранных турниров мой рейтинг повысился, поэтому я не буду просить wild card на Уимблдоне» и сыграю
квалификацию», – сказала Шарапова.
Напомним, ранее стало известно, что организаторы Уимблдона против
предоставления wild card
Шараповой.
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