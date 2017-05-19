Зверев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Риме
Матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между немцем
Александром Зверевым и канадцем Милошем Раоничем завершился победой немецкого
теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:1 в пользу Зверева.
Матч продолжался один час и 29 минут. Оба соперника сделали
по четыре эйса. Раонич совершил шесть двойных ошибок при одной у Зверева. В
полуфинале Александр сыграет с американцем Джоном Изнером.
Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Зверев А. (Германия) - Раонич М. (Канада) - 7:6, 6:1
Место и дата
19 мая 15:15, , Онлайн-трансляция
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