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Александр Колинько: В «Рубине» я матчи не сдавал, но за свою карьеру сыграл в одном договорном матче

Источник:  ЕвроспортКомментарии

Бывший голкипер «Рубина» Александр Колинько сказал, что в казанской команде он никогда не принимал участие в сдаче матчей. Он также отметил, что сыграл в договорном матче за другую команду.

– Слышали версию, что в 2007-м «Рубин» сдавал матчи, а в 2008-м ему все вернулось?

– Да, так говорили после чемпионства. Но я играл в 2007-м и могу сказать, что ничего не сдавал. Ручаюсь за это. Но если сдавал кто-то другой, а я играл в полную силу, это вдвойне обидно.

– Вы странностей не замечали?

– Когда уровень некоторых игроков не очень высокий, иногда не понимаешь: он слабый или сдает. До сих пор в памяти игра в 2007-м, когда из-под одного игрока три раза забили. Но больше такого не видел.

– Хоть раз за карьеру играли в договорняке?

– В «Рубине» точно нет. А вообще один такой матч был.

– Узнали после поражения?

– Нет, заранее знал, что команда сдаст. Случилось очень давно, но до сих пор неприятные ощущения.

– Понятно, что это не «Кристал Пэлас». Латвия?

– Нет. Но клуб не скажу, не пытайте.

– Как все произошло?

– В конце сезона нужно было кому-то помочь. Пришли люди из руководства: «Надо. Если нет, вам будет плохо. Игрокам и тренерам», - цитирует Колинько Евроспорт.ру.

Латышский голкипер ранее выступал за четыре российских клуба: «Ростов», «Рубин», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».

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