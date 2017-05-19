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Артур Бетербиев подписал контракт на бой с Энрико Келленгом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский полутяжеловес Артур Бетербиев подписал контракт на следующий бой с немецким боксером Энрико Келленгом, об этом сообщил сам 32-летний россиянин.

«Рад сообщить вам, что сегодня я подписал контракт Международной Боксерской Федерации на бой против немца Энрико Коллинга. Как вам известно, победитель этого поединка станет обязательным претендентом на чемпионский бой в полутяжелом весе IBF. Я с нетерпением жду возможность выйти на ринг против этого сильного соперника.

Также во избежание недоразумений сообщаю вам, что мое согласие на бой ни в коей мере не влияет на мой иск против промоутерской компании GYM. Этот иск остается в силе и судебный процесс будет идти своим чередом.

Согласно контракту с IBF мой бой состоится в Квебек-сити 29 июля 2017 г. Однако место и дата боя могут измениться. Надеюсь на вашу поддержку в этом важнейшем бое в моей профессиональной карьере на данный момент. Желаю вам всего самого доброго», - написал Бетербиев в инстаграме.

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