Артур Бетербиев подписал контракт на бой с Энрико Келленгом
Российский полутяжеловес Артур Бетербиев подписал контракт на следующий бой с немецким боксером Энрико Келленгом, об этом сообщил сам 32-летний россиянин.
«Рад сообщить вам, что сегодня я подписал контракт Международной Боксерской Федерации на бой против немца Энрико Коллинга. Как вам известно, победитель этого поединка станет обязательным претендентом на чемпионский бой в полутяжелом весе IBF. Я с нетерпением жду возможность выйти на ринг против этого сильного соперника.
Также во избежание недоразумений сообщаю вам, что мое согласие на бой ни в коей мере не влияет на мой иск против промоутерской компании GYM. Этот иск остается в силе и судебный процесс будет идти своим чередом.
Согласно контракту с IBF мой бой состоится в Квебек-сити 29 июля 2017 г. Однако место и дата боя могут измениться. Надеюсь на вашу поддержку в этом важнейшем бое в моей профессиональной карьере на данный момент. Желаю вам всего самого доброго», - написал Бетербиев в инстаграме.