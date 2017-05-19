Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство - далеко не последний триумф «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность, что чемпионский титул 2017 года – только первый трофей в ряду многих других для команды.

- Новости о вас в последнюю неделю — одна громче другой: помяли чужую машину, организовали распитие самогона на Первом канале, обрили иностранного специалиста. Сознательно подтверждаете репутацию «мясного хулигана», как сами себя когда-то назвали?

- Нет, конечно, ни о какой репутации я в эти дни не думал, просто радовался нашей общей победе от всей души. А на эмоциях чего только не случается! Такое ведь бывает раз в жизни.

- То есть повтора чемпионства вы не ждете?

- Наоборот, уверен, что это далеко не последний триумф «Спартака». Но первый раз — это всегда самые яркие ощущения. Повторить именно их невозможно, - цитирует Глушакова Lenta.ru.

В предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.