Денис Глушаков: Уверен, что чемпионство - далеко не последний триумф «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков выразил уверенность,
что чемпионский титул 2017 года – только первый трофей в ряду многих других для
команды.
- Новости о вас в последнюю неделю — одна громче другой: помяли
чужую машину, организовали распитие самогона на Первом канале, обрили
иностранного специалиста. Сознательно подтверждаете репутацию «мясного
хулигана», как сами себя когда-то назвали?
- Нет, конечно, ни о какой репутации я в эти дни не думал, просто
радовался нашей общей победе от всей души. А на эмоциях чего только не
случается! Такое ведь бывает раз в жизни.
- То есть
повтора чемпионства вы не ждете?
- Наоборот, уверен, что это далеко не последний триумф
«Спартака». Но первый раз — это всегда самые яркие ощущения. Повторить именно
их невозможно, - цитирует Глушакова Lenta.ru.
В предыдущий раз чемпионом России «Спартак» становился в 2001 году. Это десятый чемпионский титул для команды. Если учитывать 12 титулов чемпиона СССР, то «Спартак» имеет в своем активе 22 победы в чемпионате.