Айрат Мардеев: Мы рассчитываем побороться за новую победу на ралли «Шелковый путь»

Пилот «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».

«Думаю, в 2017 году категория грузовиков подарит и участникам, и болельщиком невероятные эмоции. На старт выйдут все лучшие команды, так что борьба получится захватывающе. Все решат дюны пустыни Гоби — столь же красивые, сколь и коварные.

Главными факторами станут опыт и хладнокровие, так что мы рассчитываем побороться за новую победу», - приводит слова Мардеева официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Ралли-рейд «Шелковый путь» торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. Маршрут вновь пройдет по территории России, Казахстана и Китая.

Напомним, российская команда «КАМАЗ-мастер» будет представлена в классе грузовиков пятью экипажами. В гонке примут участие двукратный победитель «Шелкового пути» Айрат Мардеев, а также Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.