Жерар де Рой: Не сомневаюсь, что Чагин и его команда приготовили невероятную гонку

Пилот «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоящего ралли-марафона «Шелковый путь».

«С тех пор как я последний раз гонялся в России, Казахстане и Китае у меня остались отличные воспоминания. Именно поэтому я так хочу выступить на ралли «Шелковый путь»-2017.

Я не сомневаюсь, что Владимир Чагин и его команда приготовили для нас невероятную гонку. Я выйду на старт за рулем нового грузовика «Ивеко», так что какое-то время потребуется на адаптацию, но я полностью уверен в технике.

Наша цель — побеждать на этапах, и кто знает, если все пойдет действительно хорошо, я, Артур Ардавичус или Тон ван Генгутен сможем выиграть», - приводит слова де Роя официальный сайт «КАМАЗ-мастер».

Ралли-рейд «Шелковый путь» торжественно стартует 7 июля на Красной площади в Москве и финиширует 22 июля в китайском городе Сиань. Маршрут вновь пройдет по территории России, Казахстана и Китая.

Напомним, российская команда «КАМАЗ-мастер» будет представлена в классе грузовиков пятью экипажами. В гонке примут участие двукратный победитель «Шелкового пути» Айрат Мардеев, а также Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Антон Шибалов и Дмитрий Сотников.